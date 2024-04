Rõõmukool plaanib ehitada Jõhvi uue hariduskeskuse

Montessori lasteaiarühmad tegutsevad juba Tallinnas, Haapsalus, Pärnus ja Tartus. Avatud on ka esimesed kooliklassid, näiteks Rocca al Mare kooli juures, mis on erakool. Äsja tuli uudis, et sügisel tuleb Eesti esimene Montessori kooliklass kohaliku omavalitsuse kooli ja see hakkab tööle Tartu Forseliuse kooli allüksusena.

Ida-Virumaal on Rõõmukool ainus Montessori sertifikaadiga asutus ning see on tegutsenud kaheksa aastat − eri vanuses laste rühmad kogunevad kord nädalas. Kool sündis, kui õpetaja haridusega Hälis Värimäel tekkis soov muuta õppimine selliseks, et see ei keskenduks ainult tulemustele, vaid oleks ka lapsele rõõmupakkuv teekond. Igal aastal on Rõõmukooliga seotud 60-70 peret.