Uurimise all on juhtum, kus novembri lõpus Kohtla-Järve majandusküsimuste abilinnapeaks valitud Aleksandr Keivabu esitas mõned nädalad hiljem linnapeale taotluse mitmete arengu- ja majandusteenistuse töötajate palga tõstmiseks. Nimekirjas oli ka temaga perekondlikult seotud töötaja. Keivabu põhjendas palga tõstmist sellega, et selle töötaja põhipalk ei ole enam konkurentsivõimeline, võrreldes nii teiste asutuste kui ka linnavalitsuse teenistustes olevate spetsialistidega.