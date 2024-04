Erra jõest on põlevkivitööstuse jääkreostust välja kaevatud mitmes etapis. Viimati puhastati jõe ülemist lõiku ja Kiviõli kraavi ühtekuuluvusfondi raha eest eelmisel aastal. Tööde käigus selgus, et reostust on seal kõvasti rohkem, kui eeluuringu järgi eeldati, ning sestap plaanitud pikkuses jõge puhastada ei saanudki.