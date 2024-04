Uueks regionaalministriks on saamas Ida-Virumaalt pärit Piret Hartman

Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on Piret Hartman end juba tõestanud otsusekindla ministrina ja koostöövalmi valitsusliikmena ning Ida-Virumaalt pärit inimesena on hästi kursis Eesti regionaalsete probleemidega.

„Piret aitas oma eelkäija, Madis Kallase käivitatud regionaal- ja põllumajandusministeeriumis ette valmistada ka maa- ja ruumiameti loomist ning on juba tuttav ka ministeeriumi toimimise ja selle inimestega. Tulevases ametis on Piretile abiks kindlasti põllumajandusalane mitmekordne kõrgharidus ning laialdased teadmised ja kogemused riigijuhtimises ja poliitikas,“ sõnas Läänemets.

Piret Hartmani sõnul on ebaõigluse vähendamine alati olnud talle südamelähedane teema. „Regionaalministri kandidaadina on mul suur aukartus selle ameti ees. Samas on mind alati käivitanud ebaõiglus ja selle vastu võitlemine. Eestis on regionaalne ebavõrdsus, kuid tasuvad töökohad, toimiv ettevõtlus ja head transpordiühendused aitavad seda vähendada. Seisan Madis Kallase algatatud nn Robin Hoodi kava lõpuleviimise eest ja niisamuti pean tähtsaks ühistranspordi reformiga jõulist edasiminekut.