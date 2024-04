Pärna tänava hoovis kõrguv prügihunnik on aastaid linna ilmet rikkunud

Omanike vahetudes on lootust, et pikka aega selles Pärna tänava hoovis kõrgunud prügimägi lõpuks kaob.

Kohtla-Järve Järve linnaosas Pärna tänava 6. maja hoovis kõrguv prügihunnik on linna ilmet rikkunud juba aastaid, ent linnaametnikel pole õnnestunud omanikku oma hoovi korda tegema sundida. Nüüdseks on senine majaomanik surnud ning on lootust, et uued omanikud inetu prügimäe likvideerivad.