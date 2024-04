Üks raha välja petnu nabiti Narvas kinni

Ajavahemikus 5.-8. aprillini helistasid kelmid inimestele ja tutvustasid end Elisa või Eesti Panga töötajatena. Näiteks väitsid petturid kannatanutele, et nende telefoninumbri leping on lõppemas ja selle pikendamiseks on vaja nende isikukoodi. Seejärel lõpetati kõne ning järgmisena helistasid kannatanutele väidetavalt Eesti Panga turvateenistuse töötajad, kes ütlesid, et pangakontol olev raha on ohus ning selle kindlustamiseks tuleb tegutseda etteantud suuniste järgi. Nii pidid kannatanud võtma kogu sularaha välja ning panema selle Omniva pakiautomaati. Viimasel ajal on politsei saanud ka teateid, kus kelmid helistavad videokõnes ja esitlevad end vormis politseiametnikena.