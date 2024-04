Kohtla-Järve linnajuhtide keelatud annetuse menetlus lõppes raha tagastamisega

ERJK tuvastas, et Kohtla-Järve linnale kuuluva video avaldamine poliitiku sotsiaalmeedialehel on käsitatav poliitiku enda kampaaniana, milleks on kasutatud avalikke vahendeid. Komisjon tegi Kaselole ja Odinetsile keelatud annetuse tagastamiseks menetluslikud kirjad, misjärel mõlemad tasusid Kohtla-Järve linnale video maksumuse, mis oli kokku 150 eurot.