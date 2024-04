Ida-Viru keskhaigla nõukogu esimeheks sai Riina Ivanova

Haigla nõukogu koosseisus on kuus liiget, kes määratakse kolmeks aastaks. Kolm liiget, kelleks on praegu linnavolikogu liikmed Riina Ivanova, Zaur Abbassov ja Maria Merkulova, nimetab nõukogusse Kohtla-Järve linnavalitsus ning kolm liiget, kelleks on Priit Perens, Kristiina Ojamaa ja Tanel Laisaar, Tartu ülikooli kliinikumi juhatus. Kohtla-Järve linn ja Tartu ülikooli kliinikum on ka sihtasutuse Ida-Viru Keskhaigla asutajad.