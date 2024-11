Uikala prügila süttis jälle

Kohapeal selgus, et põleb 70 m kõrgusel mäenõlval 10 ruutmeetrine ala. Põlengu kustutamist takistas tugev tuul.

Hommikul enne kella kümmet said päästjad prügilasse uue väljakutse.

Uikala prügila on viimastel aastatel korduvalt põlenud. Tänavu kevadel piiras keskkonnaamet seal rikkumiste tõttu jäätmete vastuvõtu, kuid praeguseks on see taastatud.