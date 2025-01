Konkurentsiameti kinnitatud uued hinnad − vesi 2,87 eurot m³ ja kanalisatsioon 2,55 eurot m³ (koos käibemaksuga) − on küll väiksemad, kui AS Vekanor taotles, ent kui praegu on joogivesi Alutaguse vallas veel (ametliku hinna poolest) pisut kallim, siis kuu aja pärast läheb Toila juhtima.