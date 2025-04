Toilas saab kaasa elada saksa lambakoerte võistlusele

Tõu välimikku ja omadusi hindab hinnatud kohtunik Saksamaalt − Christoph Ludwig, kes on tunnustatud oma põhjalikkuse ja rahvusvahelise kogemuse poolest. Reede õhtul orienteeruvalt kella 18-20 toimub aretuskontroll, mille raames on külastajatel võimalus näha varrukakatset ning tutvuda koerte välimiku hindamisega, selgitas Helen Binsol.

Laupäev algab kell 9 kasutusklassi varrukakatsega, mis kestab umbes kella 11ni. Järgneb põnev võistluspäev, kus astuvad üles noored ja kasutusklassi koerad. Päeva keskel on kõigil huvilistel võimalik jälgida politsei- ja piirivalveameti esitlust. Politsei- ja piirivalveameti esindajad annavad põneva ülevaate töökoerte oskustest. Päev lõpeb kella kuue ajal.

Pühapäev on pühendatud kõige noorematele osalejatele − kutsikatele, keda hinnatakse ajavahemikus kella 10-15.30.

Paljud võistlejad ööbivad Toila SPA hotellis, mis avab seetõttu tavapärasest varem ka oma kämpinguplatsi hooaja. Hotellis on neljajalgsed ja nende omanikud majutatud ühele korrusele. Kuna tegu on kasvatatud koertega, pole ka hirmu neile majauksi avada, ütles hotelli müügijuht Kärt Purga.

"Kord korraldati meie kämpingus koerte treeninglaagrit ja see oli väga kihvt, aga võistlust ei ole varem olnud ja oleme ise ka põnevil. Kohalikule rahvale on see kindlasti väga äge sõu, ehk ka meie hotellikülalised lähevad vaatama," rääkis Kärt Purga.