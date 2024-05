Narva linnuse müürile ilmus Venemaa poole suunatud sõjakurjategija Putini verepritsmetega plakat

Venemaa korraldab Narvaga piirnevas Jaanilinnas neljapäeva pärastlõunal 9. mai propagandakontserdi, kus jõe kaldale püstitatud suur lava on suunatud Narva poole. Laval esinejatele vaatab täna üle jõe vastu suur verepritsmetes Putini pildiga plakat, millel on kiri "PUTIN WAR CRIMINAL" [Sõjakurjategija Putin].

Narva muuseumi asutajad on kultuuriministeerium ja Narva linn. Reformierakondlasest kultuuriminister Heidy Purga avaldas muuseumi aktsioonile toetust, märkides, et selle plakati sõnum on lihtne: siin on piir vaba Euroopa ja terroristliku Venemaa vahel, kus ühel pool on seaduste ülimlikkus, demokraatia ja sõnavabadus ning teisel pool tsensuur, inimeste hävitamine ja vägivald.