Õiguskantsler rahustab Kiviõli vanemaid: kool saab eestikeelse õppega hakkama

"Leian, et igaühel on tema rahvusest sõltumata võrdne õigus omandada eestikeelne haridus. Kui muu emakeelega õpilane vajab eesti keeles õppimisel lisatuge, ei tähenda see, et eesti emakeelega õpilase võib jätta juhendamata ja toetamata. Seega ei ole põhjust arvata, et eesti keelt rääkivate laste õigusi rikutakse, kui kooli asub õppima rohkem muukeelseid lapsi," vastas õiguskantsler.