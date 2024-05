Kolmapäeva hommikul tarkvara programmeerijate koolis kood/Jõhvi mängis Islandi president Guðni Thorlacius Jóhannesson pärast kooli tutvustuse kuulamist mõttega, et kuna tal on peagi lõppemas teine ametiaeg ja tuleb leida uus amet, siis tasuks kaaluda sellisesse kooli õppima asumist. Kooli juht Lauri Haav sõnas, et niisuguse kooli võiks luua ka Islandi pealinna Reykjaviki.