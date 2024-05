Lüganusel purjuspäi inimese surnuks sõitnud juht sai šokivangistuse

Juht ise viidi pärast õnnetust Ida-Viru keskhaiglasse ning tal tuvastati alkoholijoove. Mees sai kriminaalsüüdistuse ja anti kohtu alla süüdistatuna liiklusnõuete rikkumises, kui see on toime pandud joobeseisundis ja sellega on põhjustatud inimese surm. Karistusseadustik näeb sellise teo eest süüdimõistmise korral ette kolme- kuni kaheteistaastase vanglakaristuse ning seaduse järgi ei tohi selle teo eest määrata täies ulatuses tingimisi vangistust.