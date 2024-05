Kohtla-Järve õpilasmalevate töösse tekkis paus esmalt pandeemia ja seejärel rahapuuduse tõttu. Kohtla-Järve noortekeskuse direktoril Alissa Linteril on hea meel, et linnavõimud leidsid nüüd taas võimaluse õpilasmalevate tegevust toetada ning eraldasid noortele töötasu maksmiseks raha.

"Õnneks õnnestus meil see traditsioon taastada. Kogemus näitab, et linna heaks töötamine on hea viis panna noori aktiivselt tegutsema ning pakkuda neile ühtlasi võimalust veidi raha teenida," märkis Linter.