Kohtla-Järve oksjonil on odavaima korteri alghind 50 eurot

Kui võrrelda sel enampakkumisel müüdavate korterite hindu varasemate oksjonite omadega, siis võib märgata, et need on märgatavalt kerkinud. "Nii ongi, ehkki hinnad on endiselt üsna madalad. Me ei mõtle neid numbreid ise välja, vaid kortereid hindavad kinnisvaraspetsialistid," sõnas Scharonberg.