Valitsuse suveetendus "Jõhkrad kärped"

"Rida tahvli peal, ma ütlesin, et koristage ära see rida, teil ei olnud seda ülesannet, sina ütlesid, et oli. Mina ütlesin, pange nulli, kustutage ära," sõitles reformierakondlasest peaminister ajakirjanike silme all sotsiaaldemokraadist rahandusministrit. Asi läks teravamakski ja varsti pärast pressikonverentsi teatas peaminister, et on otsustanud kolm sotsiaaldemokraadist ministrit valitsusest ära saata. Avaldus läks presidendi poole teele ja sama päeva õhtuks olid sotsid saanud opositsioonierakonnaks.