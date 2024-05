Peaministri eksitus Ida-Viru töökohtadest rääkides tekitas riigikogus sõnasõja

Kallas puudutas Ida-Virumaa uusi töökohti, kui talt küsiti, kuidas Eestil on õnnestunud Euroopa Liidu toetusi kasutada. Küsimuse esitas opositsioonipartei Isamaa juht Urmas Reinsalu. Kallas vastas, et toetussummade kasutuselevõtmine läheb järjest paremini. "Näiteks on hea meel tõdeda seda, et tänu õiglase ülemineku fondile, mille pärast me olime vahepeal mures, et kas just neid ettevõtlusmeetmeid piisavalt ära kasutatakse, selleks et Ida-Virumaale uusi töökohti luua, on Ida-Virumaale tulemas üle 110 000 uue töökoha, juba 504 töökohta on loodud ja tegelikult võetakse see raha õigel ajal kasutusele," rääkis ta.