"Kui seni on paljuski lähtutud postiasutuse kontseptsioonist, siis muutuvate vajaduste tõttu tuleb ka postiettevõttel teha ümberkorraldusi paindlikuma postiteenuse osutamiseks," teatas Omniva. Ettevõte lisas, et on kavandanud muudatused ka Lüganuse vallas, kus postiteenuse tarbimiseks pakutakse erinevaid võimalusi alates pakiautomaatidest ning lõpetades markide edasimüüjate ja kullerteenustega.