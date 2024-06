"Puurisime natuke käsipuuriga ja leidsime seda, mida otsisime − sinisavi," ütles esmaspäeval koos kolleegidega Saka auku lähemalt uurimas käinud geoloogiateenistuse vanemgeoloog Kalle Suuroja, märkides, et sinisavi, mis peaks seal olema rohkem kui paarikümne meetri sügavusel, on lausa maapinna alla tõusnud.

Tõusu põhjus on tema sõnul sellest kohast läbi minev tektooniline rike, mille kohal on hästi praguline paelasund. Nende pragude tõttu pääsevadki allikad klindiastangust välja jooksma ja on jalami alla koopa uuristanud.