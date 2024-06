"Selles piirkonnas leidub talle asustamiseks sobivat vana metsa laiemalt, kuid ilmselt on üheks takistuseks just kõrgepingeliinidealune lage ala, millest ta eriti üle minna ei taha," rääkis RMK looduskaitseosakonna elurikkuse ja seire spetsialist Margus Pensa, et teisel pool liinikoridori on asustatud elupaiku vähe.