Programmeerimiskool kood/Jõhvi laienes Soome

Kood/Jõhvi kaasasutaja Taavet Hinrikuse sõnul on see esimene samm koodikoolide võrgustiku rajamisel.

2021. aasta sügisel avatud kood/Jõhvi on seni vastu võtnud neli lendu 600 õppijaga, esimesed sada lõpetanut on jõudnud tööturule. Kood/Jõhvist on välja kasvanud ka esimesed iduettevõtted MindSee, strikt.tech. Õppijaid on kokku 33 rahvusest, nende keskmine vanus on 28 aastat ja neist 25% on naised.