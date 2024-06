Narvas sisenemiskeelu saanud venemaalane kaotas kohtuvaidluse, kuid pääses vanemate matustele

Peterburis elav Venemaa kodanik Tatjana Ševtšenko tahtis Narvas piiri ületada 2022. aasta 1. oktoobril, et külastada enda siin elavaid Ukraina kodanikest eakaid ja haigeid vanemaid. Naisele oli vanemate külastamiseks just humaansetel kaalutlustel väljastatud viisa, mis pidi kehtima aastani 2026. Ent vahetult enne seda hakkas kehtima vabariigi valitsuse korraldus, millega kehtestati Venemaa kodanikele riiki sisenemise piirangud, ning Ševtšenkole kehtestati sisenemiskeeld märkusega, et teda "peetakse ohtlikuks ühe või mitme Euroopa Liidu liikmesriigi avalikule korrale, sisejulgeolekule, rahvatervisele või rahvusvahelistele suhetele".