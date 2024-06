Narvas Georgi lindi eest trahvi saanud prantslane nõudis Eestilt kopsakat kahjutasu

Georgi lint on Eestis keelatud juba kaks ja pool aastat, ent aeg-ajalt avastavad piirivalvurid neid piiriületajatelt ikka.

Venemaal elav Prantsusmaa kodanik, kes Narva piiril Georgi lindi demonstreerimise eest trahvi sai, kaebas karistuse kohtusse, väites, et see sümbol on Eesti vabastamise sümbol, ning nõudis talle tekitatud moraalse kahju eest hüvitist. Seda ta aga ei saanud.