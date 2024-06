Järve kooli uus maja rajatakse lasteaia asemele

Kallas märkis, et ajakavasse mahtumiseks on vaja, et Kohtla-Järve teeks kinnistu kohta vajaliku otsuse juunikuu jooksul, ning kinnistu tasuta võõrandamine ja hoonestusõiguse seadmine tuleb volikogul ära teha hiljemalt tänavu septembris. Kallas märgib, et kui ajakava ei järgita, on ministeeriumil õigus uue koolimaja projekt investeeringute kavast välja arvata. Samuti on vaja leppida kokku, et slaavi põhikooli hoone lammutatakse hiljemalt 2029. aasta lõpuks.