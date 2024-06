107. sünnipäeva tähistanud Eesti vanim elanik Larissa Šipitsõna leiab igast päevast rõõmukillukesi

Larissa oli Kiviõli Vahtra hooldemajas õnnitlusi vastu võttes rõõmsameelne, olgugi et enne sünnipäeva tabas teda haigusevimm, mistõttu ta täna voodist ei tõusnud. Ta ütles, et on õnnelik inimene, sest iga elatud päev toob väikesi rõõme.

Rõõmsameelne inimene

Larissa sõnas, et tal pole põhjust elu üle kurta. Hooldekodus hoolitsetakse tema eest hästi. Kui jalad ei kanna, pole hullu: saab ratastooliga liikuda ja ilusa ilma korral sõidutatakse õue. Aga huvitav on ka läbi akna õues toimuvat silmitseda. Rõõmu on vahel sellestki, kui päike tuleb pilve tagant välja. Maitsev lõuna ja sõbralikud hooldajad pakuvad samuti rõõmu.

Ta rääkis, et nüüd on nägemine kehvaks jäänud, aga veel aasta tagasi luges ta raamatuid ja ajalehti. Hooldekodusse asus ta aasta tagasi, sest tundis, et omaette on liiga raske toime tulla.

Hooldekodu töötajad märgivad, et Larissa on tagasihoidlik, kuid positiivse ellusuhtumisega. Kui tervis lubab, siis jutustab meelsasti oma elust, kus on olnud nii paremaid kui halvemaid päevi. Vahel tuleb seejuures ka pisar silma. Samas tunnistab ta, et halb ununeb enamasti kiiresti.

Larissa pärisnimi oli Klarissa