Soomlaste uuring Sillamäe-Kotka laevaliini taastamiseks tuge ei anna

Sel nädalal Soomes avalikustatud uuringu kohaselt on Kotka ja Sillamäe vahel regulaarse laevaühenduse taastamiseks ettevõtjate huvi liiga väike, kuid laevaliini avamise pooldajad leiavad, et see uuring on liiga pinnapealne ja seetõttu tuleks plaaniga edasi tegelda.