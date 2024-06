Puhkajad vajutasid Peipsi ääres telgivaia sajakilose pommi otsa

Lõhkekeha asus rannaäärsel alal, kuhu viib vaid kitsas matkarada. Lõhkekeha ohutuks äraviimiseks toodi Tartust kohale spetsiaalne rambiga paat, millega pomm toimetati Rannapungerja jõe teisele kaldale. Kohapeal tagasid ohutust päästjad ja kaasati kiirabitöötajad.

Kuna lennukipommi kohapeal lõhkamine ei olnud turvaline ja demineerijad tuvastasid, et lõhkekeha on transporditav, viidi see politseisõiduki saatel lõhkamisalale.

"Peipsi äärest on ka varem leitud lõhkekehi, kuid need on olnud enamasti väikesed," selgitas demineerimiskeskuse Ida-Eesti pommigrupi peademineerija Rasmus Rooden, kes kiitis puhkajaid, et nad leiust kohe hädaabinumbril teada andsid.

Päästeamet tuletab meelde, et kahtlase eseme leidmisel metsast, pööningult või veekogust tuleb teavitada hädaabinumbril 112. Hädaabinumbril tuleks helistada isegi lõhkekeha kahtluse korral. Demineerijad paluvad leitud eset mitte puudutada ega liigutada. Mida roostesem ja kehvemas seisukorras lõhkekeha on, seda suuremat ohtu see inimesele kujutab. Pealtnäha ohutu lõhkekeha võib liigutamisel plahvatada, tuues kaasa traagilised tagajärjed.

Leiu asukoht tuleks võimaluse korral märgistada. Võimaluse korral tuleks demineerijad ära oodata, hoiatada läheduses viibivaid inimesi ja mitte lubada teisi lähedusse. Lõhkekehale järele tulevad demineerijad toimetavad selle ohutusse kohta ja teevad kahjutuks. Olenevalt lõhkekeha seisukorrast ja asukohast võidakse see kahjutuks teha ka leiukohas.