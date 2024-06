Politsei- ja piirivalveamet sulgeb nädalavahetuseks Narvas piiripunkti väljuval suunal

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juhi Eerik Purgeli sõnul on Venemaa piirivalve tavapärasest oluliselt aeglasem töötempo tekitanud eile ja täna olukorra, kus piiriületajad ootavad tunde võimalust piiri ületada.

"Piiriületajate arv on eile ja täna olnud tavapärane, samuti on tavapärases tempos töötanud Eesti piirivalve, kuid Venemaale saamiseks peavad piiriületajad ootama pikalt Narva sillal. Seetõttu sulgesime eile inimeste tervise ja turvalisuse kaitseks piiripunkti tavapärasest varem," räägib Purgel.

"Kahjuks ei ole viiteid, et Venemaa piirikontrolli tegevused lähiajal paranevad. Selle tõttu jääb piiripunkt nädalavahetusel suletuks väljuval suunal ja soovitame inimestel piiri ületada Lõuna-Eestis. Jälgime olukorda ning otsustame edasised tegevused," ütles Purgel.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on Venemaa ametkonnad viimastel päevadel taas oma tegevusega näidanud ettearvamatust. „Vene piirivalve pole suutnud tagada oma poolel normaalset piiriliiklust. Takistatakse üliaeglaste tolli- ja piiriprotseduuridega normaalset piiriliiklust ka oma kodanikele, mille tõttu on tekkinud kunstlikud järjekorrad ja olukord, kus mõned Venemaa kodanikud ei saa ööseks koju. Praeguses olukorras on meie eesmärk välistada mis tahes probleemid piiripunktis nii kohalike elanike rahu kui ka piiriületajate endi heaolu huvides. Seetõttu otsustasime piiripunkti paariks päevaks sulgeda. Jätkuvalt soovitame inimestel ka üleüldiselt vältida Venemaale reisimist.“