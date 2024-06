Pargi keskuse ees peeti kinni stardipüstoliga mees

Jõhvi politseijaoskonna välijuht Heiki Lindus ütles, et politsei reageerib relvaga sündmustele alati suurte jõududega ning resoluutselt, kuna visuaalselt ei ole võimalik eristada, kas tegemist on relvataolise eseme või tapva relvaga. "Lähtume alati sellest, et inimese käes võib olla tulirelv, ja meie peamine eesmärk on relvaga vehkija võimalikult kiiresti kahjutuks teha," sõnas ta.