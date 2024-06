PILDIGALERII Võidupüha tähistamine algas lipu heiskamise tseremooniaga Narva linnuse hoovis

Eesti lipu heiskas Kaitseliidu Narva malevkonna pealik Aleksandr Lupanov.

Tseremoonial kõnelenud Narva linnapea Jaan Toots ütles, et täna on siin linnuses võimalus taaskord näidata, et meie rahva ühtsus ja tugevus on vankumatud. "Meie riik ja rahvas seiab kindlalt üheskoos, vaatamata kõikidele väljakutsetele. Täna on ka päev, mil saame tänada ja austada kõiki neid, kes hoiavad meie riiki ja vabadust - meie kaitseväelasi, politseinikke, päästjaid, arste ja kõik teisi, kes igapäevaselt annavad oma panuse, et meie elu oleks turvaline ja rahulik," ütles ta.

Narva Garnisoni kalmistul pärgade Vabadussõjas võidelnute mälestuseks pärgade asetamise tseremoonial kõnelenud peaminister Kaja Kallas ütles, et Narva on paik, kus said sümboolselt kokku Vabadussõja algus ja lõpp. "Siin Narva all puhkesid 1918. aastal esimesed lahingud ja siin nurjusid 1919. aastal viimased punaarmee pealetungikatsed. Oleme pidanud oma iseseisvuse mitu korda välja võitlema. Paljudele sai valusalt selgeks, kui kallist hinda me maksme vabaduse eest," ütles ta

Peaminister lisas, et paraku ajalugu kordub vahel justkui meelde tuletades mustemaid peatükke. "Mis õudne riik see on, mis läheb teisele riigile kallale. Mida me saame teha, et seda õudset olukorda lõpetada ja edaspidi ära hoida?" küsis ta ja tuletas meelde, kui oluline on jätkata Ukraina toetamist võitluses Venemaa kallaletungi vastu.

Kaja Kallase sõnul on meil õnn elada riigis, mis on üldise ebakindluse keskel kaitsud ja turvaline. "Meil on tugevad sõbrad ja liitlased. Pingutame ka ise iga päev selle nimel, et see nii ka jääks. Eestlased tahavad ja oskavad jätkuvalt oma riigi eest välja astuda. Mälestus 1980ndate aastate küünarnukitundest pole arvatavasti esimene, mis meenub, kuid kehamälus on see jätkuvalt alles," ütles peaminister tänades kõiki, kes panustavad Eesti riigi kaitsesse.

Narva Gümnaasiumi direktor Irene Käosaar ütles Põhjarannikule, et täna on Narvas väga uhke ja pidulik tunne. "Siin tähistame meie jaoks tähtsat võidupüha ja oma vabaduse päeva. See on harras ja pidulik ning vastavalt tänasele ilmale päikeseline tunne," sõnas ta.

Käosaar ütles, et nägi varahommikul linnuses lipuheiskamise tseremoonial ka palju gümnaasiuminoori ja värske vilistlane Aljona Laneman pidas ka kõne.

Kell 11 algab Narvas Peetri platsil Võidupüha paraad.