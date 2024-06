Talveaed mahutab teatri stiilis kuni 150 inimest. Laudadega üritustel, kui on ka soov jalga keerutada, on sõltuvalt lava suurusest mugav 80-100 pidulisel. Abiellujatel on nüüd võimalus registreerida abielu häärberi ballisaalis ja jätkata pulmapeoga talveaias.