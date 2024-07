Valaste tee äärest leiab Eesti maaliklassika

"Põllud katavad umbes neljandikku Eestimaast. See on maa, mis toidab. Maa, mille harimine nõuab tarkust ja visadust, kogemusi ja innovaatilist meelt. Põllumaa tähtsusest annab aimu ka meie kultuur. Kampaania "Kultuuripõld" toob meie kunstiklassikasse kuuluvad põllumaalid praeguste Eestimaa põldude äärde," selgitab kampaania tagamaad BASF Agricultural Solutions.

Tuhandenäolist Eestimaa põldu on püüdnud lõuendile jäädvustada kümned ja kümned siinsed kunstnikud. Ja ehkki nii mõneski kohas on maastik saja aastaga tundmatuseni muutunud, on projektis välja valitud seitse teost Eesti maalikunsti klassikast ning paigutatud need seitsmele praegusele Eestimaa põllule, kus võib aimata samalaadset vaadet, nagu nägid sajandi eest Ants Laikmaa, Konrad Mägi ja teised kunstnikud.