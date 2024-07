Alustavad õpetajad õpetavad Narva noortele keskkonnaprojektide kaudu eesti keelt

Laager toimub Narvas juba seitsmendat aastat ning programmi "Noored kooli" tegevjuhi Annika Küngase sõnul on neil rõõm igal aastal tagasi tulla. "Meil on hea meel, et meie alustavate õpetajate esimene suur võimalus klassi ees seista on just Narvas. Keeleõpe on sageli raske ning on oluline, et saame lastele anda positiivse kogemuse, mis julgustab neid eesti keele õppimist jätkama."