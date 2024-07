Kohtla-Järvele on kavas ehitada nüüdisaegne kardisõidukeskus

Rada on plaanis rajada endise turu lähedusse ligemale 40 aastat tagasi rajatud kardiraja asukohta, kus aga pärast selle valmimist toimusid teadaolevalt vaid üksikud võistlused ja mis praeguseks on amortiseerunud. Praegune asfaltkate on kavas üles võtta ja ehitada selle asemele uus 1,2 km pikkune ring. Raja äärde on kavas paigutada kümme konteinerhoonet kartide hoidmiseks ja riietusruumideks. Kavas on soetada paarkümmend uut elektri jõul liikuvat karti, mida selle ala harrastajad saaksid sõitmiseks üürida. Kardimootorite laadimiseks pannakse kardiraja lähedale üles päikesejaam.