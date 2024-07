Arktika müstiline ja karm ilu Kohtla-Järve kultuurikeskuses

MTÜd juhtiv Helen Uus märkis, et see on neil Kohtla-Järvega esimene ühine kultuuriprojekt. "Koostöö sai alguse kolm aastat tagasi, kui korraldasime siin diplomaatilise noortefoorumi. Juba esimesel visiidil armusin teie linna ja inimestesse ning hakkasin Kohtla-Järvele diplomaate tooma: praeguseks on linna ning siinsete kooliõpilaste ja gümnasistidega tutvunud juba üheksa saadikut. Kohtla-Järve kultuurikeskuse kollektiiv on alati vastutulelik ja abivalmis ning tänu sellele tekkis soov meie koostööd laiendada."