Muuseumis säilitatakse erinevaid puidust, metallist ja kivist valmistatud arhitektuurseid detaile, mis õnnestus päästa pärast linna pommitamist II maailmasõja ajal. "Need hävinud hoonete fragmendid on äärmiselt olulised, sest Narva vanemat materiaalset pärandit on sedavõrd vähe säilinud. Ühtlasi aitavad need luua ettekujutust ajaloolisest linnaruumist ja kohalike inimeste elust. Paljud fragmendid ootasid uurijaid üle 70 aasta ning peagi saavad need osaks muuseumi kogust," teatas muuseum.