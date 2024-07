Kümnendat aastapäeva tähistav spaahotell Noorus keskendub kriisi ajal Eesti turistidele

Tänavu juunis oli Nooruse spaahotelli täitumus seitsme protsendi võrra parem kui aasta varem. OÜ Noorus juhatuse liikme Dmitri Antonovi sõnul tulevad need, kes on siin korra käinud, enamasti ka tagasi.

Spaakeskuse juhtkond on kokku arvutanud, et ligemale 70 protsenti nende külastajatest on praegu eesti keele kõnelejad. Venekeelseid Eesti elanikke on 25 protsenti ning ülejäänud väikese osa moodustavad välismaalased, enamasti lähetuses viibijad, kes on piiriregiooni tulnud tööasjus.