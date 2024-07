JUHTKIRI Suures hädas tuleb tööstus ka meelde

Olulisem on paistnud rohepööre kui protsess, iduettevõtlus ja kui need pole loodetud tulu toonud, siis on tõstetud makse. Aga nüüd, kui eelarveauk käriseb aina laiemaks ja maksutõusud toovad kaasa pigem pankrotte kui lisatulu, on pilgud taas pöördumas tööstuse poole.