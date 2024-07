Kohtla-Järve promenaadifestival seob kokku muusika ja kunsti

Traditsiooniline käsitöölaat tõotab tänavu tulla tavapärasest suurejoonelisem − 11 käsitöömeistrit on end juba registreerinud ning see nimekiri üha täieneb.

Lastele avatakse suur lõbustuste ala, ettevalmistamisel on mitmesugused fotoalad.

Korraldajad ootavad vabatahtlikke appi

Ettevalmistused festivaliks on täies hoos. Korraldajatel on põnevaid ideid nii pargi enda kui ka järvepinna kujundamiseks, ent napib töökäsi, et neid kõiki ellu viia.