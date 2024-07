Peipsi põhjaranniku uue arengu käivitaja

Juba aastakümneid on imestatud selle üle, miks ei ole Peipsi põhjarannikule, kus on 30 kilomeetrit kaunist liivaranda, rajatud ühtegi suuremat hotelli. Olemasolevad majutuskohad on olnud põhiliselt nõukogude ajal käepärastest materjalidest rajatud asutuste suuremad suvilad või pioneerilaagrid, mida on jõudumööda paremasse seisu vuntsitud.