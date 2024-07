Kliimaministeerium on huvitatud, et Eestisse rajataks laevade ümberehitamise keskus. Üks neljast asupaigast, kus võidakse osaliselt riigi toel laevu ümber ehitada, et nad saaksid hakata kasutama naftapõhiste vedelkütuste asemel kütusena elektrit või ka teisi rohelisi kütuseid nagu metanool või ammoniaak, on Harjumaal paikneva kolme sadama kõrval ka Sillamäe sadam. Selline keskus elavdaks majandust ning tooks töökohti ja riigile maksutulu.