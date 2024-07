PILDIGALERII ja VIDEO Veemuusikafestivalist on kujunenud Kohtla-Järve suuremaid kultuurisündmusi

Kaasa lõid ka välissaatkondade esindajad

Gruusia suursaadik Zurab Khamashuridze ütles, et asus sellesse ametisse alles hiljuti ja see on tema esimene tutvus Ida-Virumaaga. "Ning ehkki Gruusia ja Eesti asuvad teineteisest geograafiliselt kaugel, on meil emotsionaalsel tasandil palju ühist − me armastame muusikat väga. Veendusin selles siin sellel kaunil festivalil vee ääres. Siin on kõik nii tore: ilus ilm, kaunis loodus, kena kultuurimaja... Olen kindel, et meil tuleb veel palju ühiseid projekte − meil õnnestus kultuurikeskuse juhtkonnaga juba mõningaid ideidki arutada," rääkis suursaadik.