LAURI LAATS Kirjutame koalitsioonileppesse hea läbisaamise Trumpiga

Juba mainitud erakordsed kaadrid sündisid aga seetõttu, et Trump taipas talle omaselt rusika võidukalt püsti visata. Vaevalt et keegi inimkilbiks viskunud ihukaitsjatest seda talle kõrva sosistas, mistõttu otsustas Trump sekundi murdosa jooksul, kuidas tekkinud olukorda enda tugevuse demonstreerimisel kasutada. Toimunu kogu traagilisuse juures õnnestus see suurepäraselt.

Mis saab edasi?

Tegelikkuses pole muidugi asi nii ühene, sest isegi kui toimunut poliitkampaanias oskuslikult ära kasutada, ei kao kuhugi fakt, et Trump pääses väga napilt eluga − selline kogemus kahtlemata muudab inimest. Praeguseks on ta teinud pöördumise, milles rõhutas, et Jumal päästis ta elu, ning kutsus üles rahvast ühtsusele ja mitte lubama kurjusel võita. Küllap selgub järgnevatel nädalatel ja kuudel, kas ja mil viisil muutub Trumpi käitumine poliitikas.

Ühelt poolt nähakse Trumpi võimalust tõusta rahva märtri staatusesse, teisalt leitakse, et Biden sümboliseerib toimunu valguses üha enam rahumeelsust ja kompromisside otsimise vajalikkust. Palehigis on tööle asunud ka demokraatide ja vabariiklaste strateegid, sest − nagu öeldud − otsustavaks saavad reaktsioonid ja käigud, mis atentaadikatsele järgnevad.

Kahtlemata on vabariiklased teinud järeldusi 2021. aasta jaanuaris toimunud rahutustest ja rünnakust Kapitooliumile, mille vari saadab neid siiani. Õli tulle (ning tööd vandenõuteoreetikutele) lisab aga asjaolu, et kahetsusväärselt ütles Biden vaid mõned päevad tagasi kampaaniaüritusel, kuidas sihik tuleb seada Trumpi suunas ("It´s time to put Trump in a bullseye"). Loomulikult pidas ta seda silmas poliitilises ja ülekantud tähenduses (ning sai jõulise esinemise eest ka kiita), kuid nüüd on olukord oluliselt muutunud ja nende sõnade kontekst hoopis teine.

Poliitikas pole midagi kindlat muidugi kunagi, kuid praegust olukorda hinnates tasub küll koalitsiooniläbirääkimiste käigus pühendada aega ka sellele, et arutada, mil viisil teha konstruktiivselt ja tõhusalt koostööd Ameerika Ühendriikide 47. presidendi Donald J. Trumpi ja tema administratsiooniga.