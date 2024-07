MARTIN HELME Uus valitsus on Kaja Kallase jätkuvalitsus steroididel

Esiteks keeratakse veel kõvasti vinti peale maksutõusudele. Ei ole veel piisavalt saanud. Meil äsja tõsteti maamaksu räigelt. On tõstetud käibe- ja tulumaksu. On tõstetud aktsiise. On tekitatud uued maksud nagu suhkrumaks ja automaks. Ikka vähe. Ning tõstetakse veel käibemaksu, veel tulumaksu, veel aktsiise. Ja valetatakse veel külmemalt kui Kaja Kallas, et see on vajalik riigikaitseks.

Samas ei kavatseta loobuda rohepöördest, mis ongi ju meie riigi pankroti põhjus.

Käibemaks on kõige üldisem majanduse vereringet pärssiv maks. Lihtne reegel: kui tahad midagi vähem, maksusta seda. Käibemaks on käibe ehk majandusaktiivsuse maksustamine. See teeb kõik kallimaks, mis tähendab, et pole mõtet rääkida, nagu oleks inflatsioon nüüd selja taga. Sedasama inflatsiooni hakkab omalt poolt kütma ka aktsiiside tõus. Käibemaksu ja aktsiiside tõus lööb kõigi inimeste rahakoti pihta väga valusalt.

See valitsus ei kesta kaua. MARTIN HELME, EKRE esimees

Tulumaks on maks, mis vähendab kõigi kättesaadavat palka. See maksutõus teeb sõna otseses mõttes inimesi vaesemaks.

Ja aktsiisid... no anna kannatust. Kui mitu korda võib selle reha otsa astuda?! Me oleme juba niigi Euroopa kõige kõrgemate aktsiisidega riik, aga majanduse ja rahanduse "eksperdid" koalitsioonis arvavad, et veel on ruumi tõsta.

Juba praegu annavad kõik näidikud häiret, et piirikaubandus on tagasi. Nüüd läheme siis jälle tagasi aastasse 2019, enne seda, kui meie valitsus langetas aktsiise ja lõpetas piirikaubanduse ning sellega koos "maksud sõidavad Lätti" massiivse kahju meie riigieelarve tulupoolele. Oleme tagasi seal, kuhu Jevgeni Ossinovski meid tookord viis. Masendav! Loota, et see toob meile olulisel määral laekumiste kasvu, saab ainult inimene, kes ärkab igal hommikul mäluaugus ega tea mitte midagi rahandusest.

Suusoojaks räägitakse ka midagi kärbetest, kuid see jutt ei ole tõsiselt võetav. Tegelikult on välja pakutud ainult üks kulupoole vähendamine ja sedagi ajutise edasilükkamise näol, kui lepiti kokku lükata aasta võrra edasi maksuküüru kaotamine.

Aga Rail Balticusse uputatakse edasi sadu miljoneid aastas. Rohepöördesse ehk tuulde, päikesesse ning võrgu ja salvestuse ehitusse uputatakse edasi sadu miljoneid aastas. Ukrainasse uputatakse edasi sadu miljoneid aastas. Rohelilladele MTÜdele antakse edasi sadu miljoneid aastas. Kordan veel kord: meil ei ole tulupoole kriisi, meil on kulupoole kriis riigirahanduses.

