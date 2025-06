Miks teile meeldib või ei meeldi Jõhvis elada?

Foto: Peeter Lilleväli

Malle Tiide, pensionär:

Elasin pikalt Jõhvist kolme kilomeetri kaugusel Toila jaama piirkonnas, kuid hiljuti kolisin kesklinna. Eakale inimesele on tähtis, et poed, apteek ja muu asuksid lähedal. Nüüd see ongi nii ja ma olen väga rahul. Mingite probleemidega pole kokku puutunud.