JUHTKIRI Selle tähtaja nihutamine on möödapääsmatu

See otsus tähendaks ühelt poolt, et põlevkivitööstuse kvootidega kägistamise leevenduseks mõeldud suur osa uuest plaanitud majandusest ja sellega seotud töökohtade saabumine lükkuvad edasi. Teiselt poolt on tähtaja nihutamine mõistlik ja möödapääsmatu selleks, et need plaanid ainuüksi lühikese ajagraafiku tõttu ei nurjuks.