ÜKS KÜSIMUS Kas Kohtla-Järve saab oma laulu?

Aasta alguses tegi linnavolikogu liige ja Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur ettepaneku kuulutada välja linna laulu loomise konkurss, kuhu peaks kaasama professionaalseid heliloojaid, ja pakkus, et linna laulu esmaettekanne võiks toimuda linna sünnipäeval, 15. juunil. Linnapea Henri Kaselo sõnas tookord, et see on hea algatus, mida linnavalitsus kavatseb toetada.