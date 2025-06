Eesti muusikud on valmis tõestama, et klassika on Moes

Neljandat suve toimuv festival on kujunenud omanäoliseks kohtumispaigaks, kus põimuvad ajaloolised paigad ja elav muusika. Programmis on kõrvuti esindatud barokk, klassika, romantism, aga ka Eesti heliloojate looming.

"Tänavune aasta on rikas märgiliste Eesti heliloojate juubelite poolest. 27. mail möödub armastatud helilooja Eino Tambergi sünnist 95 aastat, mida tähistame festivalil autoriõhtuga. Eino Tamberg mõjutas nii helilooja kui ka Eesti muusika- ja teatriakadeemia kompositsiooniprofessorina Eesti muusikaelu enam kui pool sajandit. Tambergi loomingus on oluline koht varjundirohkel kammermuusikal, millest kontserdil esitavad läbilõike hinnatud interpreedid," ütles festivali peakorraldaja SA Eesti Interpreetide Kontserdid juht Kadri Lassmann.

"Esitame Moes ajatut klassikat. 3 B-d − Bach, Beethoven ja Brahms − on klassikalise muusika nurgakivid. Moe on ideaalne väljasõidusihtkoht koos hea muusika, külastuskeskuse ja muuseumiga. Suvine aeg, saab tulla perega ja olla ka pikemalt. Vaadata ringi, kuulata kontserti, jääda õhtust sööma või kõrtsi istuma. See on ilus kant ja võimalusi on palju," lausus kontserdil "Ajatu klassika" koos pianist Sten Heinojaga üles astuv tšellist Marcel Johannes Kits.